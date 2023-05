Politie bindt strijd aan met jongeren in Dauwendaele: Veertien agenten zijn 45 jongeren te slim af

Game over

,,Politie! We moeten rennen!” Twee jongens in gele hesjes zetten het op een lopen als een agent op de fiets de hoek om komt bij het plantsoen naast De Overloper in Dauwendaele. Eén jongen weet te ontkomen. De andere probeert zich te verstoppen in de bosjes. Maar het is voor hem game over als de agent hem ontdekt.