Politie rukt uit na melding over kinderen met ‘vuurwapen’ in een park in Middelburg

De politie hield gistermiddag vijf jongens aan in het Ella Fitzgeraldparkje bij de Howlin’ Wolfstraat in Middelburg, omdat ze mogelijk een vuurwapen bij zich hadden. Drie politie-eenheden rukten uit en wisten de jongens te omsingelen. Een elfjarige jongen bleek een balletjespistool te hebben dat nauwelijks van een vuurwapen te onderscheiden was.

De vijf kinderen, die speelden in de schemering, waren zich van geen kwaad bewust. De jongen met het neppistool leverde zijn wapen direct in. De politieagenten wezen op de gevaren van nepwapens. Ze waarschuwden de 11- en 12-jarige jongens dat het heel anders had kunnen aflopen. ,,Het is maar goed dat ze bleven staan en niet gingen rennen”, meldt de politiewoordvoerder.

Geen kinderspel

Voor de politie is een melding van een vuurwapen in de openbare ruimte absoluut geen kinderspel. De agenten waren met kogelwerende vesten naar het park gekomen en droegen ook vuurwapens. ,,Van een afstand is niet te zien of een wapen echt of nep is, dan handelen we dus alsof het echt is”, meldt de woordvoerder. ,,Als iemand me bij een pinapparaat met dit pistool had bedreigd, had ik mijn pas en pin zo afgegeven.”

De 11-jarige jongen is door de politie naar huis gebracht, hij woont in Middelburg. Ook zijn ouders zijn gewaarschuwd. Het nepwapen is vernietigd.

Op de site vraaghetdepolitie.nl wijst de politie er op dat zogenaamde Airsoftapparaten uitsluitend zijn toegestaan voor leden van een Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging (NABV). Gebruiken of tonen van zo’n wapen in de publieke ruimte is sowieso niet toegestaan. De minimumleeftijd voor gebruik van een veer-, gas- of luchtdrukwapen, zoals de Airsoft, is 18 jaar.