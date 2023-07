Prognose: Middelburg krijgt er tot 2050 meer dan duizend huizen bij

Door Haagse regeltjes kreeg Zeeland geen geld om verouderde huizen op te knappen

Het antwoord is zó simpel, dat een kind het had kunnen bedenken. Eind mei vroegen de CDA-Kamerleden Inge van Dijk en Joba van den Berg aan minister Hugo de Jong (CDA, Volkshuisvesting) waarom Zeeland geen geld had gekregen om verouderde woningen op te knappen. Zijn antwoord? Zeeland voldeed niet aan de Haagse regeltjes.