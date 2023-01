Programmamakers vervolgserie Het verhaal van Nederland zoeken figuranten in Middelburg en Veere

Oud-wethouder Vlissingen lijsttrek­ker 50PLUS bij provincia­le verkiezin­gen

Rens Reijnierse is donderdagavond gekozen als lijsttrekker voor 50PLUS Zeeland voor de Statenverkiezingen in maart. Hij was voorgedragen door het bestuur van de Zeeuwse afdeling van de ouderenpartij.

19 januari