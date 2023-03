PvdA en GroenLinks maken vuist tegen rechts: ‘We gaan er steviger tegenin’

Anita Pijpelink zat als PvdA’er vier jaar in het dagelijks provinciebestuur, maar moet nu als aanvoerder van een gemeenschappelijke lijst met GroenLinks ook de keuzes van een oppositiepartij verdedigen. Dat voelt totaal niet ongemakkelijk, vertelt ze. ,,Ik zit in het college met onder meer water en natuur in mijn portefeuille, onderwerpen die ook heel relevant zijn voor een partij als GroenLinks. De partijen met wie we in het bestuur zitten denken hier niet overal hetzelfde over als wij, dus ik heb heel erg de verbinding gezocht met partijen die ik nodig had, ook bijvoorbeeld D66 en Partij voor de Dieren. De politiek in Zeeland is rechts-behoudend. Dat is prima, maar het kan geen kwaad als we daar iets steviger tegenin gaan. Samen met GroenLinks kan dat, of het straks in het college is of in de oppositie. Van onze standpunten komt 95 procent overeen en we hebben de ego’s opzij gezet. Daar krijgen we heel positieve reacties op.”