Rechter ‘beloont’ Hans uit Vlissingen met voorwaardelijke straf: ‘Rotfeiten, maar geen rotventje’

Mensensmok­ke­laar Colijns­plaat veroor­deeld tot jaar cel

De 52-jarige Albanees Genci H. is maandag voor zijn aandeel in een mensensmokkel naar Engeland veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden. Zijn Brusselse kompaan Rafik H. (36) werd door de rechtbank in Middelburg vrijgesproken wegens geen wettig en overtuigend bewijs. Tegen beide mannen was bij verstek elk dertig maanden cel geëist.

13:43