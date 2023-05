Saïd Bouzambou, CYCZ en Lisa Louisa keren zich tegen het dragen van wapens

Eerste 26 bewoners deze week terug in azc Middelburg na brand

Na de brand van december keren deze week de eerste 26 bewoners terug naar het asielzoekerscentrum (azc) aan de Laurens Stommesweg in Middelburg. Aanvankelijk was het de bedoeling de hele begane grond en eerste verdieping deze week weer open te stellen, maar door enkele tegenvallers kunnen die pas volgende week volledig in gebruik worden genomen, zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).