Schrikkelkind Romina Pons uit Middelburg heeft het goed bekeken: ‘Ik vier mijn verjaardag drie keer!’

PORTRET Het hoofd van Helen van Hof Poppendam­me zit áltijd vol ideeën: ‘Ik baal dat ik dit leven maar één keer kan leven’

Ze is moeder van drie kinderen, runt twee bedrijven met haar man, en is organisator van een foodtruckfestival. Druk? Ach, ’t is maar hoe je het bekijkt. En Helen Bihi-Zenou (40) bekijkt dingen graag van de positieve kant.