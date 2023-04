Snorscooter en auto botsen in Middelburg

Bewoners verzetten zich tegen komst van ‘studenten’ in Buteux­straat Souburg

‘Geen studenten bij ons in de straat’, is de boodschap op veel ramen in de Buteuxstraat in Oost-Souburg. Met een gezin of twee of drie studenten als buren kunnen ze wel leven maar acht vinden ze echt te gortig. Waar zijn ze bang voor?