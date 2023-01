Speelhof Hoogerzael na de brand: vrijwilligers ruimen op en eind april, begin mei weer open

Grijpsker­ke wil dat gemeente echt in actie komt tegen verkeers­over­last. ‘De politici moeten horen hoe erg het is’

De verkeersoverlast in Grijpskerke is zo groot dat inwoners vinden dat de gemeente Veere opnieuw moet kijken of het verkeer naar de kust niet via andere routes gestuurd kan worden.

20 januari