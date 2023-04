Spoedreparatie aan Schroebrug nodig

Opvolgers gezocht! Nel en Frans van het Thomashuis in Middelburg gaan met pensioen

Het Thomashuis in Middelburg is gevestigd in een prachtig landhuis, middenin de wijk Park Veldzigt. Er wonen elf mensen. Negen volwassenen met een verstandelijke beperking die 24 uur per dag zorg en ondersteuning krijgen. En de twee leidinggevenden Nel Schapendonk en Frans Kouwenberg. Maar Nel en Frans gaan met pensioen en zijn hard op zoek naar opvolgers.