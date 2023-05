Stichting wil dat Middelburgse orgels beter tot hun recht komen: ‘Niet langer ieder voor zich’

Dodenher­den­king Middelburg: ‘We moeten niet vergeten waar we vandaan komen’

‘Vrijheid is voor ons zo vanzelfsprekend geworden als lucht. Maar zoals we allemaal weten uit de actualiteit, kan dat zomaar omslaan. Daarom mogen we nooit vergeten waar we vandaan komen’. Deze woorden sprak burgemeester Harald Bergmann van Middelburg donderdagavond tijdens de dodenherdenking op het Abdijplein.