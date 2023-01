Straf voor Almeerse pinpasfraudeur (22), die 3000 euro afpakte van Middelburgse: ‘Respectloos en naar’

Ja, G.P. (22) uit Almere wist ook wel dat hij verkeerd bezig was. Hij had in Middelburg drieduizend euro gepind met een bankpas die niet van hem was. ,,Dat was stom. Excuses daarvoor.’’

Maar oplichting? Daar wilde de Flevolander volgens zijn advocaat Daniel Pluijmakers niks van weten. ,,Hij was meegereden naar Middelburg zonder te weten wat de bedoeling was. Hij kreeg die pas en heeft toen gepind’’, zei de raadsman namens P., die vrijdag niet kwam opdagen in de Middelburgse rechtbank wegens oponthoud tijdens de treinreis.

De officier van justitie vertelde dat G.P. op 28 september vorig jaar met medeverdachte D.N. (19) naar Middelburg was gereisd en daar een bankpas ophaalde bij een oudere vrouw. P. had vervolgens haar rekening geplunderd.

4000 euro overmaken naar Arabische Emiraten

Het slachtoffer was vooraf ingepalmd met een telefoontje van ‘Rabo-medewerkster Hannah Bulthuis’, die had gevraagd of het klopte dat ze 4000 euro wilde overmaken naar de Arabische Emiraten. Die Bulthuis maakte de vrouw wijs dat ze haar pinpas, Random Reader en pincode moest inleveren om de storting te voorkomen. Het slachtoffer gaf alles mee aan een man, die later aan de voordeur verscheen.

Op camerabeelden was te zien hoe P. het geld pinde en in de auto waarin N. zat, werden biljetten van vijftig euro, gegevens en doorgeknipte pinpas van de het slachtoffer gevonden. Op de in beslag genomen telefoons van N. en P. viel terug te lezen hoe beide verdachten op afstand via Snapchat waren aangestuurd en dat ze hadden samengewerkt. N. en P. waren die dag ook samen te zien op camerabeelden van de MediaMarkt.

,,Het is een naar feit om misbruik te maken van mensen op leeftijd. Dat is niet alleen respectloos, maar ook strafverzwarend’’, vond de politierechter, die vonniste conform de eis van de officier. Hij legde een taakstraf op van 90 uur met een voorwaardelijke celstraf van 18 dagen en een proeftijd van twee jaar. In het verleden werd P. ook al veroordeeld voor fraude.

De zaak tegen D.N. wordt op een later moment behandeld.