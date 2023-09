Herinrich­ting MuZEEum net klaar, maar binnenkort start volgende verbouwing alweer

Het Maritiem MuZEEum Zeeland in Vlissingen gaat opnieuw verbouwen. Dat is nodig om meer bezoekers te kunnen ontvangen en de doorstroming in het gebouw te verbeteren. Voor de verbouwing is 690.000 euro nodig.