MET VIDEO Ouderen proberen groenten uit de 3D-prin­ter: ‘Smaakt prima’

Bewoners van verpleeghuis Ter Reede in Vlissingen kregen vandaag een bijzondere maaltijd op hun bord: groenten uit de 3D-printer. Eigenlijk is het ‘gewoon’ puree, maar dan wel weer op kunstige wijze teruggebracht in de oorspronkelijke vorm van voor dat de blender in ging.