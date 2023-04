Thomas Houtepen geselecteerd voor belangrijke kwalificatieduels Oranje

Raad van State geeft voorlopig fiat aan vakantie­huis­jes in oude smederij Domburg

De Raad van State in Den Haag geeft voorlopig haar goedkeuring aan de verhuur van twee recreatiewoningen in een oude smederij aan de Weststraat in Domburg. Ze heeft bezwaren tegen de komst van toeristen in het historische pand verworpen.