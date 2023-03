TOP verdient een punt tegen de koploper (maar krijgt die niet)

indebuurt.nl Robert Jan opende een ALDI in zijn oude wijk: 'Ik wilde hier heel graag aan de slag'

Dauwendaele is sinds deze maand een supermarkt rijker. Vrijdag 24 februari opende de nieuwe ALDI in de Middelburgse wijk de deuren. Filiaalmanager Robert Jan Drost is trots op de nieuwe winkel. “Ik vind het heel leuk dat ik in Dauwendaele mag werken!”