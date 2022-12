Twee jaar cel geëist tegen vader die verhaal ging halen na voetbalruzie van kind

Het zoontje van A. en het zoontje van de moeder van het slachtoffer hadden op school ruzie gekregen bij het voetballen en A.’s zoontje was aardig in elkaar geslagen. A. ging niet naar de schoolleiding om verhaal te halen, maar bonkte op de deur van de ouders van het andere kind om ‘een klacht in te dienen’. Het waren achterburen. ,,In onze cultuur ga je naar de ouders van het kind’', legde hij de rechters uit.

Van een fatsoenlijk gesprek of verhaal halen kwam niet veel. De moeder van het kind deed open, A. begon te praten en vervolgens begon de vrouw te tieren en werd de deur voor zijn neus dichtgegooid. Dat was het verhaal van A. Volgens de ‘tegenpartij’ was het anders gegaan. Een andere zoon deed open en A. haalde met een hakmes uit. De jongen liep een flinke snee in zijn gezicht op. Zijn moeder kreeg ook enkele klappen. ,,Alles is gelogen’', beweerde A. ,,Die jongen heeft zichzelf gesneden. Alles om wraak op mij te nemen.’'