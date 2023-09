Ook voor de docenten is het deze week ingevoerde verbod wennen. Echt gecontroleerd wordt er niet. Jasmijn van Wensen (mavo4): ,,Vanmorgen is er één ingenomen. Van een jongen die gelijk op zijn telefoon zat in de klas.” Klasgenote Zoë Koutstaal: ,,De leraar vroeg aan het begin van de les wie hem niet in zijn kluisje gelegd had. Ik had hem in mijn zak, maar dat ga je natuurlijk niet zeggen.” Imme Joziasse knikt bevestigend: ,,Wie gaat nou elke keer voor zijn telefoon zijn kluisje openmaken?” Niemand, blijkt wel in de pauze. De kluisjes blijven dicht, de telefoons komen uit zakken en tassen. Zoë: ,,Of je telefoon nou in je kluisje zit, of in je tas: als je hem maar niet pakt.”