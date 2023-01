Verdachte schietpartij nieuwjaarsnacht in Middelburg aangehouden

Eerder deze week deelde de politie al meer informatie over de schietpartij in de hoop getuigen zich zouden melden. Donderdagmiddag werd de eerste verdachte aangehouden. De politie doet geen uitspraak over de identiteit en de woonplaats van de aangehouden persoon. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Er zijn op twee locaties doorzoekingen verricht.

Het schietincident vond op 1 januari rond 00.25 uur plaats in de Johan Constatin Mathiasstraat in Middelburg. Eerst werd gesproken over twee slachtoffers bij het incident. Een man (31) en een vrouw (36), beiden uit Vlissingen, zouden gewond zijn geraakt aan hun benen. Later die dag twitterde de politie dat het niet twee, maar één slachtoffer betrof. Deze persoon is opgenomen in het ziekenhuis. Of het de man of vrouw betrof is niet duidelijk.