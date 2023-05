Verdachte van moord op Middelburgse (53) 90 dagen langer vast

Ilham Abali maakt na ruim drie jaar haar rentree bij ADO Den Haag

Ilham Abali heeft na een lange periode van blessureleed haar rentree gemaakt bij ADO Den Haag. De 21-jarige voetbalster uit Vlissingen viel zondag in de thuiswedstrijd tegen Excelsior Rotterdam (2-0) in de 88ste minuut in.