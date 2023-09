Versterking voor tafeltennissers van Arnemuiden

Indrukwek­ken­de In­dië-herdenking in Vlissingen: ‘een moeilijke geschiede­nis die we nooit mogen vergeten’

Op de Indië-herdenking in Vlissingen klinkt zaterdag een indringende oproep: Blijf de verhalen over de gruwelijkheden in het voormalig Nederlands-Indië vertellen zodat we de slachtoffers van de martelingen, vernederingen en moorden nooit zullen vergeten.