Vijftig bewoners Hof ter Veste in Middelburg halen natte voeten omdat dak boven atrium ontbreekt

met videoVijftig bewoners van appartementen in Hof ter Veste in Middelburg hielden het dinsdag niet droog toen een enorme hoeveelheid hemelwater via het atrium, dat tijdelijk een dak mist, hun huizen in stroomde. Ook op andere plekken in Middelburg was er overlast, zoals bij basisschool Talent.