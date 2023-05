Vlissinger (19) die tegen lesauto botste mogelijk onder invloed; politie neemt mes en drugs in beslag

update Akash H. bekent neerschie­ten Goese Onur (24): ‘Hij verdiende dit niet. Ik heb er spijt van’

De 25-jarige Akash H. uit Middelburg heeft in de rechtbank bekend dat hij Goesenaar Onur Baglan (24) in januari vorig jaar neerschoot in Goes. ,,Ik heb nooit gewild dat hij doodging. Ik heb er spijt van, want Onur verdiende dit niet.’’