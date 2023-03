Vluchtelingen mogen langer blijven in Studio A58: Middelburg zegt ja op noodoproep

De noodopvang voor vluchtelingen in Studio A58 in Middelburg blijft opnieuw een jaar langer open, tot 31 december 2024. Dat is de tweede verlenging. Sinds oktober 2021 verblijven daar 170 asielzoekers.

De nieuwe verlenging gebeurt na een noodoproep van commissaris van de koning Han Polman aan alle Zeeuwse gemeenten om opvanglocaties langer open te houden. De opvangplaatsen blijven nodig vanwege de situatie in de wereld. Polman heeft alle Zeeuwse gemeenten gevraagd voor 17 maart met voorstellen te komen.

Middelburg heeft dinsdag besloten de noodopvang in Studio A58 inderdaad langer open te houden. Die opvang is door het college op 3 augustus 2022 al een keer verlengd tot 1 december 2023. ‘De reden voor de verlengingen zijn steeds gelegen in de onverminderde hoge nood aan opvangplaatsen in de asielketen', verklaart het college van B en W.

Meer opvang nodig in Zeeland

De Zeeuwse overheden hebben ook samen afspraken gemaakt om te voldoen aan een opdracht van het Rijk voor de opvang van asielzoekers. ‘Het uitgangspunt bij deze afspraken was een opgave voor Zeeland van 814 opvangplaatsen met ingang van 1 januari 2023. Inmiddels is deze opgave bij brief van 29 november 2022 van de staatsecretaris opgehoogd naar 1422 opvangplaatsen voor asielzoekers in Zeeland met ingang van 1 januari 2024', aldus het Middelburgse college.

Het asielzoekerscentrum in Middelburg - waar maximaal 325 mensen kunnen wonen - blijft open tot en met juni 2025, De gemeente is al begonnen met het zoeken naar een locatie voor de nieuw azc vanaf juli 2025. Want dat komt er zeker ook, heeft Middelburg al toegezegd. Alleen de plek is nog niet bekend. Daarover wordt voor de zomervakantie duidelijkheid verwacht. Omwonenden en belanghebbenden mogen meepraten over het nieuwe azc.