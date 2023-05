Volgend hoogtepunt voor Dano Lourens: Middelburger debuteert in selectie eredivisionist Sparta

Familie doodgesto­ken Rainée is verbijs­terd: OM wil jeugdstraf voor verdachte (17)

De 17-jarige Middelburger, die maandag terechtstaat voor de dood van Rainée Laveist, wordt volgens het jeugdstrafrecht berecht. De familie van Rainée is verbijsterd over die keuze van het Openbaar Ministerie. ,,Dit is een klap in ons gezicht.”