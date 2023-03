Waarom liggen deze mannen op een rode loper? Dit is het verhaal achter deze nieuwsfoto

In 2000 werd er een bijzonder sportevenement georganiseerd in Middelburg. In het toenmalige Miniatuur Walcheren in het Molenwaterpark werd het NK kruipen gehouden. Het was een initiatief van studenten aan de Hogeschool Arnhem. Vijftig deelnemers streden om de titel ‘beste kruiper’. Na een voorronde mochten twintig deelnemers strijden om de Nederlandse titel in het miniatuurpark.

Wereldrecord

Gewapend met kniebeschermers en handschoenen gingen de finalisten de strijd met elkaar aan. Uiteindelijk was Jeroen Macnack uit Venlo de snelste op het vijftig meter lange parkoers. Hij deed daar 18,92 seconden over. Dat is een gemiddelde snelheid van 9,5 kilometer per uur! Volgens de organisator verdiende hij daarmee een plek in het Guinness Book of Records.



Het had overigens niet veel gescheeld of een Middelburger was er met de titel vandoor gegaan. De 28-jarige C. Funk werd in een tijd van 19,16 seconden tweede. Zou onze stadsgenoot na dit NK een carriereswitch hebben overwogen?