Waarom wordt het Zeeland zo moeilijk gemaakt om geld te krijgen om huizen op te knappen?

Wie kan Steve Schalkwijk nog stoppen? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag die is blijven hangen na afgelopen voetbalweekend. Zelf kwam de spits van Hoek zaterdag voor de 21ste keer dit seizoen tot scoren en daarmee nam hij heel stiekem alvast een voorschot op de titel in ons PZC-topscorersklassement.