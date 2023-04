‘Wat, weet jij niets van racisme, discriminatie of vrouwenhaat?’ Vierhonderd jongeren in gesprek over vrijheid

Macrooy was één van de vier vrijheidssprekers die het gesprek over vrijheid aangingen met vierhonderd - bij tijd en wijle - rumoerige jongeren tijdens de Four Freedoms Meet-up. De stad Middelburg is niet toevallig gekozen voor de bijeenkomst. Want om de twee jaar komen allerlei bobo’s - om Commissaris van de Koning Han Polman te citeren - naar de Nieuwe Kerk om een Four Freedoms Award in ontvangst te nemen. Zij hebben zich ingezet voor één van de vier vrijheden die de Amerikaanse president Roosevelt op 6 januari 1941 benoemde: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijheid van gebrek en vrijheid van vrees.