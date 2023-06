Wateroverlast in Zeeland: alleen het aanpassen van de riolering zal niet genoeg zijn, mensen kunnen ook wat doen

Normaal gesproken valt in heel juni 67 millimeter regen in Zeeland, variërend van 61 in Breskens tot 74 in Kapellebrug en Kloosterzande. Dinsdag viel in een uur tijd 7 tot 28 mm regen, met zeer lokaal uitschieters van 40 mm. Vooral in Sluis en Middelburg leidde dat tot wateroverlast. Klimaatverandering? Matthijs van der Linden van Weeronline relativeert: ,,We krijgen door klimaatverandering echt geen ander soort buien. Dat soort piekbuien viel in 1950 ook. Maar die bui had in 1950 niet dezelfde gevolgen gehad.”