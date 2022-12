We houden het met kerst allemaal klein, alleen het toetje wordt een klapper

Alleen de oudste Man is er en we gaan hem lekker verwennen. Zijn vriendin komt later deze week. De jongste Man staat kerstdiners voor gasten in het restaurant waar hij werkt te bereiden. Mijn hele familie zie ik komende week tijdens een diner dat we laten verzorgen. Volgende maand hebben we een familieweekend met de Mannen en hun aanhang, maar nu dus een stille Kerstmis.