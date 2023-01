We wandelen, fietsen en varen waar het niet mag en als iemand er wat van zegt, krijgt hij een opgestoken middelvinger

Om met de deur in huis te vallen: het gaat niet goed met de Zeeuwse natuur in de Natura 2000-gebieden. Landelijke afspraken over herstel of stabilisering van de vogelstand worden niet gehaald. En dat komt zo: we rapen schelpdieren waar het niet mag. We negeren verbodsborden. We wandelen op of fietsen langs plekken waar vogels broeden of foerageren. We varen zo dicht mogelijk langs zonnebadende zeehonden. En als we daarop worden aangesproken, reageren we met een opgestoken middelvinger.