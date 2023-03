Zeeuwse Spartaan Marvin Young in selectie Oranje

Engelse media lovend over Arnemuide­naar Jan Paul van Hecke: ‘Misschien verdient hij meer kansen in de Premier League’

Na zijn sterke optreden van dinsdagavond in de FA Cup wordt Arnemuidenaar Jan Paul van Hecke geroemd in Engeland, op de nieuwssites en de sociale media. Mede door zijn goede (verdedigende) acties won Brighton & Hove Albion met 0-1 bij Stoke City. ‘Misschien verdient hij meer kansen in de Premier League.’