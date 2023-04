Zeeuwse stikstofgedeputeerde over kabinet: ‘Slap bestuur en een beetje laf’

Jubileum­jaar voor Bandoeng: Al vijftig jaar een stukje Indonesië in Oost-Sou­burg

Stap Indisch restaurant Bandoeng binnen en je waant je in verre oorden. Al bijna vijftig jaar komen mensen van heinde en ver voor dat stukje beleving naar de Kanaalstraat in Oost-Souburg. ,,De sfeer die hier hangt, vind je ook in Indonesië of op de Molukken.”