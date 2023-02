Zeeuwse Turken leven tussen hoop en vrees: ‘Als het jezelf raakt, doet het heel veel pijn’

In een loods aan de Oude Veerseweg in Middelburg stapelen de vuilniszakken zich op. De oproep van Ebru Arpaci, verspreid via Instagram, is massaal gedeeld. Zij en het Middelburgse PvdA/GL-raadslid Mehmet Kavsitli komen allebei uit het rampgebied. Gelukkig, zeggen ze, heeft de familie de aardbeving overleefd. Maar het huis zijn ze kwijt. ,,Alles ligt plat”, vertelt Ebru. ,,En mensen daar hebben van alles heel hard nodig.” Ze somt op: babyvoeding, luiers, warme kleren, dekens, slaapzakken en tenten. Want het is koud in het rampgebied in het bergachtige Oost-Turkije. Heel koud.