Zestien partijen in verkiezingsdebat over tien stellingen: ‘We zijn een klein beetje afgedwaald’

,,Laten we er een gedurfde stelling ingooien”, zegt presentatrice Ariane Lafort van Omroep Zeeland. Ze staat voor een camera op een volgepakt ontmoetingsplein van de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. Aan tafel zitten drie politici klaar om te discussiëren over de bestuurlijke slagkracht van Zeeland. ,,Zeeland maakt niks klaar in Den Haag”, is de stelling die Lafort oplepelt. Door middel van een bordje met aan de ene kant een groen duimpje omhoog en aan de andere kant een rood duimpje omlaag moeten de lijsttrekkers laten zien of ze het ermee eens zijn of niet. Er gaan drie rode duimpjes omhoog. De andere dertien lijsttrekkers, die vanaf de zijkant toekijken, denken er niet anders over. ,,Volgende stelling”, mompelt CDA-lijsttrekker Jo-Annes de Bat.