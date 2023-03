Zo stemde Zeeland

De stemmen zijn geteld en de uitslagen zijn gemeld. BBB was gisteren de grote winnaar van de verkiezingen voor Provinciale Staten in Zeeland. Het CDA kreeg vrijwel overal zware klappen te verwerken. Zo werd er in de Zeeuwse gemeenten gestemd.

In de gemeente Borsele is BBB met 22 procent van de stemmen als grote winnaar van de verkiezingen uit de bus gekomen. En net als in veel andere gemeenten moet het CDA in Borsele een flinke nederlaag slikken. Alle uitslagen van Borsele zijn in dit artikel te lezen.

In Goes is de combinatie PvdA/GroenLinks de grootste partij geworden. Het CDA levert ook in de thuisgemeente van lijsttrekker Jo-Annes de Bat fors in. De christendemocraten kregen 15,6 procent van de stemmen. In 2019 was dat 22,4 procent. De BBB is in deze gemeente op een derde plek geëindigd met 14,5 procent van de stemmen.

Ook in de gemeente Hulst is de BBB de grootste partij geworden, met 26,7 procent. Het CDA, vier jaar geleden nog de grootste partij, moet nu genoegen nemen met 15 procent van de stemmen. Een verlies van 6,7 procent. Opvallend is de winst van de Partij voor Zeeland. Die haalt 10,3 procent van de stemmen. Een verdubbeling ten opzichte van 2019.

In Kapelle is BBB met 18,8 procent de grootste partij geworden, op de voet gevolgd door de SGP met 16,3 procent. Ten opzichte van 2019 levert het CDA een kwart van de stemmen in. De christendemocraten eindigen op 14,3 procent van de stemmen.

In Middelburg is PvdA/GroenLinks de grote winnaar. De linkse combinatie is goed voor 23 procent van de stemmen. BBB doet het in deze stedelijke gemeente duidelijk minder dan in typische plattelandsgemeenten, maar met 12,2 procent is het wel de tweede partij. SGP (10,6%), CDA (9,4%) en VVD (8,7%) maken de top vijf compleet.

Op Noord-Beveland boekt BBB een klinkende zege. Maar liefst 28,4 procent van de stemmen gaat naar BoerBurgerBeweging. De combinatie PvdA/GroenLinks komt op Noord-Beveland als tweede partij uit de bus, maar lijden wel licht verlies ten opzichte van 2019. Het CDA halveert bijna. Kijk hier voor de complete uitslag.

In Reimerswaal haalt SGP 38,2 procent (een plus van 0,8 procent) en is daarmee traditioneel de grootste. BBB is in deze gemeente de nummer 2 met 18,6 procent, gevolgd door het CDA dat op 9,9 procent uitkomt.

In Schouwen-Duiveland, de eerste Zeeuwse gemeente die de stemmen had geteld, is BBB met kop en schouders de grootste partij geworden. De partij van lijstrekker Kees Hanse uit Zierikzee heeft bijna een kwart van alle stemmers achter zich gekregen.

BBB haalt een spectaculaire score in Sluis: 30,2 procent. CDA verliest maar wordt wel tweede met 12,1 procent. Partij voor Zeeland van François Babijn zakt fors naar 6,7 procent. Alle uitslagen van Sluis zijn hier te vinden.

Ook Terneuzen kiest in groten getale voor BBB: met 22,3 procent van de stemmen komt de partij direct als grootste binnen. CDA verliest flink, maar in tegenstelling tot veel andere plaatsen weet de PVV in Terneuzen wel een plusje te behalen.

De SGP wist zich traditioneel te handhaven als grootste partij in de gemeente Tholen. Nieuwkomer BBB eiste een ferme tweede plaats op, door direct 22,8 procent van de stemmen binnen te halen. CDA leverde flink in en eindigde op de derde plaats .

Ook in de gemeente Vlissingen is de combinatie PvdA/GroenLinks als grootste geëindigd. Maar BBB kwam ook daar sterk binnen, met 14,9 procent van de stemmen.

In Veere, de gemeente waar lijsttrekker Harry van der Maas woont, is de SGP de grootste partij geworden. BBB boekt ook in Veere een stevige zege met 16,9 procent van de stemmen. Het CDA is de grootste verliezer.

