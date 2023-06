Zorgen voorbij voor scouts: zekerheid over kampeerterrein aan Veerse Meer

Stikstof: RIVM telt vier piekbelas­ters in Zeeland

De provincie Zeeland verwacht dat hooguit een handjevol boerenbedrijven te vinden is onder de drieduizend ‘piekbelasters’ in Nederland. Dat zijn bedrijven met varkens, runderen of pluimvee die veel stikstof uitstoten dat terecht komt in kwetsbare natuurgebieden.