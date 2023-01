Auto te water langs Zouteveenseweg in Schipluiden

Vrachtwa­gen­chauf­feur blust brandje met voorraad blikjes

Een vrachtwagenchauffeur heeft vannacht in Rijswijk een brand in zijn vrachtwagen geblust met een voorraad drinken dat hij in zijn cabine had. Het lukte hem om het vuur te doven door blikjes cola en energiedrank over de vuurhaard te schenken.

21:01