Beelden wilde achtervolging en beschieting van Ahmed (26) zijn er niet: geheugenkaartje politie bleek vol

Studenten­ver­e­ni­ging gestraft na workshop met naaktmodel: ‘Ongepast, onverant­woord en onveilig’

Studentenvereniging Wolbodo mocht niet deelnemen aan de onlangs gehouden OWee, de traditionele ontvangstweek in Delft voor nieuwe studenten, omdat ze tijdens een workshop modeltekenen een naaktmodel liet poseren. De TU Delft is niet te spreken over de cursus en tikte de vereniging in een brief op de vingers. Het bestuur moet zich verantwoorden in een gesprek.