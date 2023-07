Dirigeren is zijn leven, maar doofheid dwingt Koos (74) om ermee te stoppen

Muzikaal Schipluiden zit in zak en as: dirigent Koos van Beurden (74) moet er mee stoppen. Dirigeren is zijn lust en zijn leven, maar concerten zijn vanwege zjin afnemende gehoor een loden last geworden. ,,Maar ik blijf zingen, een leven zonder koren kan ik mij niet voorstellen.”