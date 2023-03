Dit is hoeveel mensen in Midden-Delfland toestemming geven voor orgaandonatie

Tv-kok Sandra maakt gezonde sushicups met kinderen: ‘Groente kunnen óók lekker zijn’

Kinderen die helpen bij het koken: het is geen alledaags beeld. De helft van de door de Wageningen Universiteit ondervraagde jeugdigen komt wel eens in de keuken. Om daar verandering in te brengen zijn er deze week kooklessen in het hele land. Tv-kok Sandra Ysbrandy verzorgde maandag de aftrap en introduceerde de sushicup. Een sushi-lekkernij die ook nog eens gezond is.