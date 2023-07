Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Midden-Delfland vandaag

Statushou­ders en werkgevers ontmoeten elkaar tijdens het Job Event Westland

De taal leren en werk krijgen. Het zijn vermoedelijk de beste medicijnen om als nieuwkomer je draai te vinden in de Westlandse samenleving. Tijdens het Job Event Westland maakten vele tientallen vluchtelingen dinsdag kennis met bedrijven die personeel zoeken, zoals stekjesstekers en schoonmakers. ,,Zou ik aan de slag kunnen als assistent-dierenarts? Want dat is mijn beroep.’’