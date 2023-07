Mijn Tuin Yael Singer: ‘Bij het aanleggen van een tuin moet de natuur het uitgangs­punt zijn, niet jezelf’

Yael Singer woont sinds 2014 in de nieuwbouwwijk Erasmushove in Den Haag. Voor dit project werd door de gemeente destijds geadverteerd met de pakkende slogan ‘Wilt u wonen in uw tuin?’. Dat idee vond Yael zo aantrekkelijk dat ze meteen een optie op een kavel nam.