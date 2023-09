Delftse tangodan­sers Carlos en Mirella maken in Argentinië kans op wereldti­tel

Carlos en Mirella, tangodansers en docenten bij Dansschool Wesseling in Delft, hebben zich geplaatst voor de finale van de WK Argentijnse Tango in Buenos Aires. Het duo is als beste gekwalificeerd in een deelnemersveld van bijna 450 koppels.