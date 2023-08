Veronika en haar kinderen (6 en 9) verloren alles na brand, nu ze een nieuw huis heeft zijn meubels welkom

In februari van dit jaar waren ze ineens dakloos: moeder Veronika (29) en haar kinderen Remy (6) en Melanie (9). Een brand verwoestte hun woning aan de Uilensingel in Delft. Haar schoonmoeder zette gelijk een doneeractie op, die een paar duizend euro opleverde. Maar omdat de moeder niet verzekerd was is er van dat geld weinig meer over, terwijl ze nu wél een nieuw huis heeft.