Harnaschpolder is inderdaad de beoogde plek voor vestiging van grootschalig centrum voor vluchtelingen

Tegenstan­ders grootscha­li­ge asielop­vang zien wél brood in centra met veertig vluchtelin­gen

De petitie Nee Tegen een AZC in Midden-Delfland is inmiddels 2220 keer ondertekend. Gezien de beperkte schaal van de gemeente is het verzet daarmee massaal te noemen. De mensen achter het verzet tegen de mogelijke grootschalige opvang van vluchtelingen schuilden tot dusver in de anonimiteit, maar daar komt nu verandering in. ,,Bewoners worden volledig genegeerd. Wij willen gewoon serieus genomen worden.”