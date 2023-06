Helder in Midden-Delfland vanochtend

Met video Veiling eerste vaatje nieuwe haring levert recordbe­drag op

Het is een week later dan verwacht, maar vandaag werd dan eindelijk het eerste vaatje nieuwe haring geveild bij de Visafslag in de haven van Scheveningen. En dat leverde een recordbedrag op. Het winnende bod kwam dit jaar van Budget Thuis, dat 159.500 euro betaalde voor het vat.