Heldere dag in Midden-Delfland

Vrouw kiest bijzonder ‘wapen’ en spuit wasmiddel in ogen van haar man

Een man uit de wijk Holy in Vlaardingen is zondagnacht door zijn vrouw mishandeld. Haar wapen naar keuze was opmerkelijk. Ze ging haar man te lijf met een fles wasmiddel en spoot daarbij het goedje in zijn ogen. De man heeft er letsel aan overgehouden.