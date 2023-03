Hoe criminelen ongezien hun gang kunnen gaan op een doodgewoon bedrijventerrein langs de A4

Vrouwen en mannen betrapt tijdens drugspro­duc­tie: ‘21.000 joints lagen al klaar om verkocht te worden’

Drie vrouwen en twee mannen die druk bezig waren met het rollen van joints in een bedrijfspand aan de Kleijweg in Den Hoorn zijn door de politie opgepakt. In het pand lagen ruim 21.000 joints, lege hulzen, kilo's drugs en stapels geld.